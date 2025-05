Serie C, clamorosa retrocessione del Milan Futuro. Si salvano Triestina e SPAL

17/05/2025 | 22:08:29

Sono terminate le sfide di ritorno dei Playout di Serie C. La Lucchese vince 1-0 contro il Sestri Levante e condanna i liguri alla retrocessione in Serie D: scivolano tra i dilettanti anche il Milan Futuro, sconfitto in casa della SPAL, e il Caldiero Terme, reduce da un doppio 0-0 contro la Triestina. Ma alabardati salvi grazie alla migliore classifica.

Questi i risultati:

Lucchese-Sestri Levante 1-0 (totale: 2-2)

88′ Badje

Spal-Milan Futuro 2-0 (totale: 2-1)

22’/38′ Molina

Triestina-Caldiero Terme 0-0 (totale: 0-0)