Serie C, Cittadella e Pianese calano il poker: i granata battono la Virtus Verona (4-1), mentre i bianconeri vincono contro l’Ascoli (4-2)
03/01/2026 | 16:38:19
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Cittadella-Virtus Verona 4-1
21′ Anastasia, 45+5′ Rabbi, 50′ Rabbi (C), 82′ Patane (V), 88′ Vita (C)
Trento-Giana Erminio 3-1
29′ Pellegrini (T), 47′ Lamesta (G), 82′ Pellegrini, 87′ Dalmonte (T)
Juventus Next Gen-Carpi 2-0
24′ Puczka, 44′ Okoro (Next Gen)
Pianese-Ascoli 4-2
30′ Bellini (P), 35′ Milanese, 43′ Silipo (A), 45+3′ Bellini, 81′ Bellini, 90+1′ Sodero (P)
Pontedera-Torres 1-3
8′ Di Stefano, 10′ Cerretti (T), 19′ Faggi (P), 52′ Di Stefano (T)
Foto: logo Serie C