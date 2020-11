Serie C, cinquina della Ternana al Catanzaro. Vince il Perugia

Nelle gare delle 15.00 della Serie C, vincono le favorite. Nel girone C la Ternana strapazza il Catanzaro per 5-1 e scappa in vetta alla classifica. Nel girone B, l’altra umbra, il Perugia, vince a Modena.

Questi i risultati.

GIRONE A

Carrarese-Alessandria 0-2

Juventus U23-Lecco 1-1

Livorno-Pergolettese 3-2

GIRONE B

Fermana-Carpi 0-1

Mantova-Imolese 0-0

Modena-Perugia 0-1

Sudtirol-Sambenedettese 0-0

Virtus Verona-Matelica 1-0

GIRONE C

Ternana-Catanzaro 5-1