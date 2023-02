Serie C, Catanzaro e Vicenza ne fanno 6. Bene Foggia e Crotone, cade l’Avellino

Sono appena terminate le sfide delle 14.30 di Serie C, in campo tutti i gironi. Nel girone A, il L.R Vicenza travolge il Mantova, per 6-2. Nel girone B, invece, ben tre risultati di parità con Gubbio-Fiorenzuola, Rimini-Siena e San Donato-Fermana che si dividono la posta in palio. L’unica vittoria è quella della Torres in casa contro l’Alessandria. Infine, nel girone C, il Catanzaro ne fa sei al Monopoli. Bene anche Viterbese, Gelbison, Potenza e Crotone. Di seguito i risultati del pomeriggio.

Girone A

Mantova – L.R Vicenza 2-6

Girone B

Gubbio – Fiorenzuola 0-0

Rimini – Siena 0-0

San Donato – Fermana 1-1

Torres – Alessandria 1-0

Girone C

ACR Messina – Fidelis Andria 0-0

Avellino – Viterbese 0-2

Catanzaro – Monopoli 6-0

Foggia – Juve Stabia 3-0

Monterosi Tuscia – Gelbison 0-1

Pescara – Giugliano 1-1

Picerno – Latina 1-0

Taranto – Audace Cerignola 0-0

Turris – Potenza 0-1

Virtus Francavilla – Crotone 1-2

Foto: Logo Lega Pro