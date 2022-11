Serie C: Catanzaro e Crotone senza problemi. Crollo di Foggia e Avellino

Si sono concluse le gare di oggi del campionato di Serie C. In campo alle 14.30, i gironi C e B. Il Crotone passa a Viterbo e resta in scia al Catanzaro, che regola la Gelbison con un netto 3-0. Crollo di Foggia e Avellino.

Questi i risultati Girone C

Messina-Potenza 1-1

Calcio Giugliano-Monopoli 2-1

Catanzaro-Gelbison 3-0

Fidelis Andria-Monterosi 1-0

Foggia-Audace Cerignola 2-3

Latina-Juve Stabia 0-0

Picerno-Avellino 2-1

Viterbese-Crotone 1-3

Virtus Francavilla-Taranto alle 17.3o

Girone B:

Alessandria-Siena 0-1

Cesena-Ancona 0-1

Pontedera-Fiorenzuola 1-0

Torres-Reggiana 0-2

Foto: twitter Serie C