Sono terminati i tre incontri validi per gli anticipi della quarta giornata del campionato di Serie C. La Casertana vince a valanga sul Rieti per 6-1: tripletta di Castaldo, doppietta di Stariti e a segno anche D’Angelo, di Marcheggiani la firma ospite. Il Monza piega di misura la Pro Vercelli con un gol di Anastasio. Gubbio e Fano pareggiano per 1-1, reti di Cesaretti e Barbuti.