Serie C: Caracciolo trascina la Feralpisalò, vincono anche Monopoli e Pergolettese

Il campionato di Serie C non si ferma e regala risultati importanti anche negli anticipi odierni validi per la 15esima giornata. Nel girone A, finisce 2-1 la sfida tra Pergolettese e Albinoleffe; nel girone B, vince la FeralpiSalò contro il Padova: decisivo il gol di Caracciolo; chiude il quadro degli anticipi il derby pugliese del girone C tra Monopoli e Bisceglie, vinto dai padroni di casa per 2 a 1.

Girone A

Pergolettese-AlbinoLeffe 2-1 (Agnelli, Canini – Giorgione)

Girone B

Feralpisalò-Padova 1-0 (Caracciolo)

Girone C

Monopoli-Bisceglie 2-1 (Fella, Carriero – Montero)