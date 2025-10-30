Serie C, Campobasso deferito dalla Procura Federale. La nota del club

30/10/2025 | 16:31:55

Il Campobasso Football Club rende noto che la Procura Federale, a seguito di una segnalazione della nuova Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ha disposto un deferimento nei confronti della Società. Il Club, certo della correttezza del proprio operato, ha già conferito mandato ai propri legali per fornire piena collaborazione e garantire la massima trasparenza in ogni sede. La Società precisa di aver regolarmente effettuato tutti i pagamenti relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025, comprensivi dei relativi contributi INPS e IRPEF, ben prima del termine previsto del 16 ottobre.

Foto: logo Campobasso