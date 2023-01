Serie C, cambiano gli orari di 8 gare della terza giornata di ritorno

La Lega C, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.119/DIV del 16.12.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

SABATO 14 GENNAIO 2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE – PERGOLETTESE Sabato Ore 14.30

ARZIGNANO V. – PRO SESTO Sabato Ore 14.30

PADOVA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 14.30

PORDENONE – VIRTUS VERONA Sabato Ore 14.30

TRIESTINA – NOVARA Sabato Ore 14.30

GIRONE C

VIRTUS FRANCAVILLA – FOGGIA Sabato Ore 14.30

DOMENICA 15 GENNAIO 2023

GIRONE C

LATINA – CATANZARO Domenica Ore 14.30

PICERNO – GIUGLIANO Domenica Ore 14.30

