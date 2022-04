Serie C, cambia l’orario di 9 gare della 17a giornata di ritorno

La Lega Serie C, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui ai Com. Uff. n.196/DIV del 9.2.2022 e n.228/DIV del 25.2.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

SABATO 9 APRILE 2022

GIRONE B

CARRARESE – LUCCHESE Sabato Ore 14.30

OLBIA – VIS PESARO Sabato Ore 14.30

SIENA – ANCONA MATELICA Sabato Ore 14.30

GIRONE C

MONOPOLI – PALERMO Sabato Ore 14.30 (Diretta televisiva Rai Sport)

DOMENICA 10 APRILE 2022

GIRONE A

FIORENZUOLA – SUDTIROL Domenica Ore 14.30

PADOVA – GIANA ERMINIO Domenica Ore 14.30

TRIESTINA – PRO VERCELLI Domenica Ore 14.30

GIRONE C

BARI – AVELLINO Domenica Ore 17.30

TURRIS – POTENZA Domenica Ore 17.30

Foto: Logo Lega Pro