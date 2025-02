Serie C, cadono Perugia e Pescara. Vince la Virtus Verona

Nei posticipi della ventisettesima giornata di Serie C cadono due big come Perugia e Pescara nel Girone B. Gli umbri scivolano in casa della Lucchese che li agguanta momentaneamente in panchina trascinando ancor più dentro la lotta salvezza i biancorossi; gli abruzzesi invece vengono sconfitti in casa, e in rimonta, dall’Ascoli che allontana la zona rosa e si proietta a un passo da quella play off.

Nel Girone A invece arriva la netta vittoria della Virtus Verona che ne segna cinque contro un Caldiero Terme che scivola al penultimo posto. Per i veronesi quarta vittoria di fila che rende la candidatura a un posto ai play off sempre più forte.

Foto: Serie C Logo