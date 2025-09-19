Serie C, cade l’Arezzo, il Ravenna lo aggancia in vetta. Poker del Campobasso
19/09/2025 | 23:12:31
Concluse le gare di Serie C della serata. Cade l’Arezzo, il Ravenna lo aggancia in vetta. Poker del Campobasso.
Questi i risultati:
Girone B
Arezzo – Guidonia Montecelio 0-1
22′ Spavone
Pontedera – Campobasso 0-4
7′ Leonetti, 9′ Magnaghi, 30′ Pierno, 68′ Bifulco
Ravenna – Perugia 3-2
6′ Kanoute (P), 41′ Matos (P), 44′ Spini (R), 61′ Donati (R), 63′ Tenkorang (R)
Rimini – Forlì 1-0
27′ Longobardi
