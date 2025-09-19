TOP NEWS
Serie C, cade l’Arezzo, il Ravenna lo aggancia in vetta. Poker del Campobasso

19/09/2025 | 23:12:31

Concluse le gare di Serie C della serata. Cade l’Arezzo, il Ravenna lo aggancia in vetta. Poker del Campobasso.

Questi i risultati:

Girone B
Arezzo – Guidonia Montecelio  0-1
22′ Spavone

Pontedera – Campobasso  0-4 
7′ Leonetti, 9′ Magnaghi, 30′ Pierno, 68′ Bifulco

Ravenna – Perugia  3-2
6′ Kanoute (P), 41′ Matos (P), 44′ Spini (R), 61′ Donati (R), 63′ Tenkorang (R)

Rimini – Forlì 1-0
27′ Longobardi

