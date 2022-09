Serie C: cade il Cesena, pari tra Rimini e San Donato. Bene Reggiana e Gubbio

La Serie C è tornata in campo per il proseguo della prima giornata. Il Gubbio passa in casa contro il Montevarchi con un secco 2-0 grazie alle reti di Bulevardi e Artistico. La Carrarese rimonta il Cesena con le reti di Gianetti e Bozhanaj. Alla Fiorenzuola basta la rete di Oneto per vincere contro la Fermana. Tra Reggiana e Lucchese succede tutto nella prima mezz’ora: la sblocca Lanini al 9’, poi il pareggio dei toscani con Pinna al 12’ e poi è ancora Lannini a riportare i padroni di casa in vantaggio trasformando il rigore al 33’. All’Entella, invece, basta il gol da centrocampo di Tascone per vincere con il Torres. Il pomeriggio di Serie C termina con due pareggi: 0-0 tra Recanatese e Vis Pesaro, mentre termina 1-1 tra San Donato e Rimini.

Foto: Twitter Lega Pro