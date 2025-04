Serie C, cade ancora l’Audace Cerignola. Vincono Juventus U23, ACR Messina e Trapani

Sono appena terminate le sfide delle 18.30 di Serie C del Girone C. L’Avellino vince a Sorrento 2-1 e si prende la promozione in Serie B. L’Audace Cerignola cade, invece, ad Altamura. La Juventus U23 cala il tris alla Cavese. Di seguito i risultati.

Altamura – Audace Cerignola 1-0

Benevento – Trapani 0-1

Casertana – Crotone 2-0

Foggia – ACR Messina 1-2

Juventus U23 – Cavese 3-1

Latina – Potenza 1-0

Monopoli – Giugliano 3-2

Sorrento – Avellino 1-2

Foto: Logo Serie C