Serie C: bocciata la proposta per un nuovo format. I dettagli

È stata bocciata la proposta della Lega Pro per un nuovo format che avrebbe portato a 6 gironi da 10 squadre ciascuno (le cinque migliori sarebbero andate in tre gironi da 10 squadre e le cinque peggiori in un gruppo per la retrocessione). Ma i voti contrari sono stati 34, un numero che ha allontanato un modo sostanziale il quorum necessario per l’approvazione dello stesso format. Niente svolta, dunque, malgrado il tentativo fatto per ribaltare lo standard degli ultimi anni.

Foto: Twitter Lega Pro