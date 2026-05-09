Serie C, Benevento batte Arezzo 1-0. Per la Supercoppa sarà decisiva la gara con il Vicenza
09/05/2026 | 22:30:50
Si è conclusa Benevento-Arezzo, secondo match della Supercoppa di Serie C 2025/2026. Sul campo del ‘Vigorito’, decide la rete al 33’ di Salvemini che regala la vittoria ai campani. Un successo che quindi regala i 3 punti ai sanniti, che agganciano il Vicenza vittorioso ad Arezzo la prima giornata. La bella ora al Menti, prossimo weekend, tra Vicenza e Benevento. Vicenza che può anche pareggiare per vincere la Coppa.
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