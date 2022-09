Serie C: bene L.R Vicenza, Pro Patria e Pordenone. Cade la Juve U23, SG City Nova in rimonta sul Trento

Questa sera è andata in scena la terza giornata del Girone A di Serie C. Crolla la Juventus U23 contro il Padova per 2-1, per i biancorossi sono andati in gol Liguori e Cretella, inutile il gol nel finale del bianconero Iling su rigore. L.R Vicenza e Pro Patria a valanga, rispettivamente su Lecco (4-0, doppietta di Ferrari, Stoppa, Greco) e Mantova(3-0, doppietta di Castelli e rete di Piu). Bene la Pergolettese: 2-0 all’Albinoleffe sotto la firma di Abiuso e Vitalucci. Cadono il Piacenza e il Pro Sesto, entrambe in casa, contro la Feralpisalò (0-2) e l’ArzignanoChiampo(0-1). Il Trento, dopo essere passato in vantaggio per 2-0, si fa rimontare per 2-3 dal SG City Nova. Pari tra Pro Vercelli–Renate e Novara-Triestina, entrambe 1-1. Infine, il Pordenone ha vinto 0-2 in casa della Virtus Verona. Di seguito i risultati

Juventus U23-Padova 1-2

L.R Vicenza-Lecco 4-0

Pro Patria-Mantova 3-0

Pergolettese-Albinoleffe 2-0

Piacenza-Feralpisalò 0-2

Pro Sesto-ArzignanoChiampo 0-1

Trento-SG City Nova 2-3

Pro Vercelli-Renate 1-1

Novara-Triestina 1-1

Virtus Verona-Pordenone 0-2