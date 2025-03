Serie C, bene il Padova. Il Cerignola frena

Concluse le gare delle 15 in Serie C. Nel girone A non si ferma la corsa del Padova, che allunga di nuovo sul Vicenza. Frena il Cerignola nel Girone C, che pareggia 0-0 a Picerno.

GIRONE A

Arzignano-Pro Vercelli 3-1

21′ Benedetti (A), 71′ Comi (PV), 88′ Minesso (A), 91′ Lunghi (A)

Lumezzane-Alcione Milano 1-1

17′ Chierichetti (AM), 52′ Malotti (L)

Padova-AlbinoLeffe 3-0

7′ Bortolussi, 63′ Delli Carri, 71′ Spagnoli

Trento-Pro Patria 0-0

Triestina-Pergolettese 0-0

GIRONE C

Foggia-Sorrento 2-1

45′ Tascone (F), 57′ Zunno (F), 82′ Musso (S)

Picerno-Audace Cerignola 0-0

