Serie C, bene Alcione Milano e Giugliano

Terminate le gare serali in Serie C, di questo venerdì. Nel girone A. bene l’Alcione Milano, nel girone C tutto facile per il Giugliano nel derby contro la Turris (che potrebbe essere esclusa dal campionato a breve).

Questi i risultati:

GIRONE A

Alcione Milano-Union Clodiense 2-0

56′ Samele, 59′ Bonaiti

Giana Erminio-Lumezzane 1-1

49′ Stuckler (G), 91′ Tenkorang (L)

GIRONE C

Giugliano-Turris 3-1

4′ Demirovic (G), 10′ D’Agostino (G), 15′ Nepi (G), 62′ Boli (T)

