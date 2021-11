Serie C, Bari ko sul campo della Juve Stabia. Ok Triestina e Fiorenzuola. I risultati delle 14.30

Si sono concluse le gare di Serie C delle 14.30. Nel girone A la Triestina passa di misura sul campo della Pergolettese. Stesso punteggio per il Fiorenzuola, che batte la Pro Patria in pieno recupero. Nel girone C colpo della Juve Stabia, la formazione campana supera il Bari grazie al rigore di Eusepi, mentre Vibonese e Monopoli si dividono la posta.

Girone A

Pergolettese-Triestina 0-1 (7′ Giorico)

Pro Patria-Fiorenzuola 0-1 (93′ Palmieri)

Girone C

Juve Stabia-Bari 1-0 (45’+1′ rig. Eusepi)

Vibonese-Monopoli 1-1 (9′ Starita (M), 25′ Sorrentino (V))