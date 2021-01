Serie C, Avellino di misura sulla Cavese. I risultati del pomeriggo

Si sono disputate due gare nel tardo pomeriggio in Serie C: nel girone B pareggio a reti bianche tra Mantova e Triestina (0-0), nel girone C vince di misura l’Avellino sulla Cavese (1-0), decisivo Adamo dopo 10′.

GIRONE B

Mantova-Triestina 0-0

GIRONE C

Avellino-Cavese 1-0 (Adamo 10′)

Foto: Logo Serie C