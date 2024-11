Serie C, Atalanta U23-Union Clodiense slitta di 45′ per la nebbia

La gara di Serie C tra Atalanta U23 e Union Clodense, in programma per le 17:30, è stata rinviata di 45′ a causa della nebbia che ha avvolto lo stadio Comunale di Caravaggio, sede delle gare interne dei nerazzurri. Con un nuovo sopralluogo si deciderà se la partita potrà svolgersi regolarmente o se sarà costretta al rinvio.

Foto: X Serie C