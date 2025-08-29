Serie C, Atalanta U23 devastante, bene Cittadella e Arezzo
29/08/2025 | 23:05:32
Conclusi gli anticipi di Serie C. Atalanta U23 devastante, bene Cittadella e Arezzo.
Questi i risultati:
Girone A
Cittadella-Alcione Milano 1-0
64′ Gaddini
Pro Vercelli-AlbinoLeffe 2-1
29′ Comi (PV), 60′ Mandelli (A), 82′ Coccolo (PV)
Girone B
Pontedera-Arezzo 0-3
9′ Tavernelli, 30′ Chierico, 88′ Varela Djamanca –
Vis Pesaro-Rimini 0-0
[espulso al 12′ Jallow (VP) e al 60′ Garetto (R)]
Girone C
Atalanta U23-Casarano 6-2
14′ Malcore (C), 21′ e 66′ Cortinovis (A), 24′, 36′ e 77′ Vavassori (A), 60′ Ferrara (C), 86′ Levak (A) –
