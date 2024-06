Serie C, Ancona eslusa dalla Covisoc. Si attende solo il comunicato

Dopo le domande presentate martedì scorso, (alla mezzanotte il termine ultimo), la Covisoc oggi si pronuncia sulla regolarità delle domande. L’unica ad essere esclusa sarà l’Ancona. Al club marchigiano mancano gli stipendi di marzo e aprile, è pronta a subentrare il Milan U23 (la terza, dopo la Juve Next Gen e l’Atalanta). Quello dorico sembrerebbe essere l’unico club non in regola. Si attende solo l’ufficialità.