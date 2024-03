Serie C, anche Catania-Giugliano verrà disputata a porte chiuse

Anche Catania-Giugliano, prossimo impegno in campionato dei rossazzurri, si disputerà a porte chiuse. A deciderlo il Prefetto della provincia di Catania. Provvedimento preso al termine di un vertice tenutosi in mattinata e nel corso del quale è sono stati tenuti in considerazione gli incidenti di Padova causati da un gruppo di ultras etnei, in occasione della finale d’andata della Coppa Italia Serie C. Questo il comunicato ufficiale del club etneo:

“Catania FC rende noto che il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto la disputa della gara Catania-Giugliano in assenza di spettatori”.

Foto: sito Catania