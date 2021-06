Serie C, ammenda per l’Alessandria. C’è anche una squalifica

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, nella seduta del 18 giugno 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA DEL 17 GIUGNO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 10.000,00 ALESSANDRIA perché dopo il termine della gara, alcune centinaia di sostenitori entravano sul terreno di gioco molti dei quali grazie alla inopinata apertura dei cancelli d’ingresso dalle gradinate. Un nutrito gruppo di sostenitori assumeva un atteggiamento offensivo ed aggressivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria e si avvicinava al settore dello stadio riservato ai sostenitori ospiti rivolgendo ai medesimi espressioni offensive e provocatorie e di discriminazione territoriale, che non hanno provocato ulteriori incidenti per il pronto intervento di addetti alla sicurezza e forze dell’ordine

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MANDORLINI ANDREA (PADOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR)

BRUCCINI MIRKO (ALESSANDRIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

HALLFREDSSON EMIL (PADOVA)

KRESIC ANTON (PADOVA)

AMMONIZIONE (III INFR)

HRAIECH SABER (PADOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASARINI FEDERICO (ALESSANDRIA)

MANDORLINI MATTEO (PADOVA).

Foto: Twitter Alessandria