Serie C, altro tonfo per la Salernitana: Cosmi sempre più nei guai. Il Casarano sbanca Crotone

26/10/2026 | 22:28:47

La Salernitana crolla a Picerno e la posizione di Serse Cosmi è sempre più in bilico. La posizione del tecnico era già molto precaria, la sconfitta di Picerno non fa altro che complicare la situazione visto che la fiducia della società era ai minimi termini. Il Casarano passa a Crotone, i risultati della serata in Serie C:

Crotone-Casarano 0-1

79’ Grandolfo

Picerno-Salernitana 3-0

33’ Gemignani, 53’ Rillo, 90’ Pugliese

Foto: X salernitana