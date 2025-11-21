Serie C, altri due punti di penalizzazione per il Rimini. Sono 17 in totale
21/11/2025 | 20:32:51
La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale lo scorso 15 ottobre, infliggendo al Rimini (Serie C, girone B) la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Il Rimini era stato sanzionato con un punto di penalizzazione dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 7 ottobre per violazioni di natura amministrativa, dopo il deferimento dell’8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.. Rimini penalizzato di 17 punti dalla Giustizia Sportiva in totale.
Foto: logo Rimini