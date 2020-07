Serie C, al via la Fase Nazionale: in campo Renate, Carpi e Monopoli

Dopo la ripresa, datata 20 giugno, i play off della Serie C sono giunti alla Fase Nazionale. In attesa delle seconde classificate Carrarese, Reggiana e Bari, oggi scenderanno in campo le terze: Renate, Carpi e Monopoli. Affronteranno rispettivamente Novara, Alessandria e Ternana.

Di seguito il programma completo:

Ore 20:30

Juventus U23 – Padova

Carpi – Alessandria

Renate – Novara

Potenza – Triestina

Ore 20:45

Monopoli – Ternana