Serie C: al Bari il derby col Foggia, cinquina del Mantova.Tutti i risultati del pomeriggio

Si sono giocate nel pomeriggio le partite della 27a giornata del campionato di Serie C. Poche emozioni e pochi gol nel Girone A, dove vince solo la Pro Vercelli di misura in casa del Giana Erminio. Nel girone B, vittoria larga per il Mantova, 5-1 in casa dell’Imolese, e per il Sudtirol che ne rifila 4 in casa della Sambenedettese. Nel Girone C il Bari vince 1-0 il derby della Puglia contro il Foggia. Vittoria della Viterbese per 1-0 contro il Palermo.

Di seguito i risultati del pomeriggio:

GIRONE A:

Giana Erminio-Pr Vercelli 1-2

Novara-Pro Sesto 0-0

Pistoiese-AlbinoLeffe 0-0

GIRONE B:

Gubbio- Vis Pesaro 1-1

Imolese-Mantova 1-5

Matelica-Virtus Verona 1-0

Sambenedettese-Sudtirol 0-4

GIRONE C:

Viterbese-Palermo 1-0

Bari-Foggia 1-0

Catanzaro-Ternana 2-1

Virtus Francavilla-Monopoli 1-2