Serie C, a rischio la prima giornata: l’AIC annuncia lo sciopero dei calciatori

A rischio la prima giornata di Serie C. L‘AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha indetto lo sciopero dei calciatori a causa della mancata intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani calciatori e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C. Questo il comunicato ufficiale:

“L’Associazione Italiana Calciatori, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato di Serie C, conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi. L’azione di protesta nasce dall’inspiegabile passo indietro della Lega Pro, rispetto al regolamento in vigore nella precedente stagione sportiva, relativo alla reintroduzione di limitazioni, sostanzialmente obbligatorie, dell’utilizzo di un numero massimo di calciatori professionisti”.