Serie C, 4 giornate di squalifica ad Alcibiade per un morso ad un avversario

Dopo il recupero di ieri tra Pro Patria e Atalanta Under 23, si è espresso il giudice sportivo dopo l’espulsione di Raffaele Alcibiade. Per altro pesantemente sanzionato dal Giudice Sportivo.

“Il giocatore ha subito una squalifica di 4 giornate, per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo mordeva sulla spalla sinistra, senza conseguenze”.

Non solo, 400,00 euro di multa alla Pro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Popolari Scoperti Locali, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’89° minuto della gara, nel recinto di gioco all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria che si accingeva a rientrare in panchina dopo la sostituzione, due bicchieri di plastica semipieni, senza conseguenze”.