Serie C: 3-0 del Ravenna contro la Torres. Poker del Cosenza sul Casarano
08/11/2025 | 19:27:29
Terminate le partite delle 17:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67′ Mastroianni (Pro Patria), 77′ Caccavo (Lumezzane)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
54′ Bernardotto, 90′ Vitturini (Guidonia)
Pianese-Rimini 1-0
65′ Coccia (Pianese)
Ravenna-Torres 3-0
14′ Idda, 60′ Luciani, 72′ Spini (Ravenna)
Cosenza-Casarano 4-1
45+1′ D’Alena, 50′ Ricciardi (Cosenza), 64′ Chirico (Casarano), 87′ Cannavo, 90+2′ Achour (Cosenza)
Foto: logo Serie C