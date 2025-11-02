Serie C:3-0 del Potenza contro il Foggia. La Ternana agguanta il pareggio al 101′ contro il Gubbio
02/11/2025 | 16:34:12
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Cittadella-Pro Vercelli 2-1
12′ Burruano (Pro Vercelli), 45′ Castelli, 46′ Cecchetto (Cittadella)
LR Vicenza-Gianna Erminio 2-1
47′ Caferri (V), 75′ Previtali (G), 90+2′ Talarico (V)
Gubbio-Ternana 3-3
28′ Carraro (G), 34′ Maestrelli (T), 37′ Minta (G), 54′ Vallocchia (T), 90′ Tommaasini (G), 90+11′ Pettinari (T)
Torres-Carpi 0-1
73′ Cortesi (Carpi)
Crotone-Trapani 1-2
17′ Berra (Crotone), 19′ Fischnaller, 90+7′ Grandolfo (Trapani)
Potenza-Foggia 3-0
29′ Riggio, 33′ Martello, 79′ Bruschi (Potenza)
Foto: logo Serie C