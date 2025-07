Serie C 2025/2026 – Girone C, il calendario completo

28/07/2025 | 13:46:03

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario del Girone C di Serie C per la stagione 2025/2026. Il torneo prenderà il via il 24 agosto. Ecco il calendario:

Prima giornata (24 agosto 2025 – 4 gennaio 2026)

• Audace Cerignola–Picerno

• Casarano–Trapani

• Casertana–Team Altamura

• Catania–Foggia

• Crotone–Benevento

• Giugliano–Potenza

• Latina–Atalanta U23

• Monopoli–Cosenza

• Salernitana–Siracusa

• Sorrento–Cavese

Seconda giornata (31 agosto 2025 – 11 gennaio 2026)

• Atalanta U23–Casarano

• Picerno–Giugliano

• Benevento–Casertana

• Cavese–Catania

• Cosenza–Salernitana

• Foggia–Sorrento

• Potenza–Audace Cerignola

• Siracusa–Monopoli

• Team Altamura–Crotone

• Trapani–Latina

Terza giornata (7 settembre 2025 – 18 gennaio 2026)

• Audace Cerignola–Siracusa

• Casarano–Benevento

• Casertana–Potenza

• Catania–Monopoli

• Crotone–Cosenza

• Giugliano–Foggia

• Latina–Picerno

• Salernitana–Atalanta U23

• Sorrento–Trapani

• Team Altamura–Cavese

Quarta giornata (14 settembre 2025 – 25 gennaio 2026)

• Atalanta U23–Team Altamura

• Picerno–Casarano

• Cavese–Giugliano

• Cosenza–Catania

• Foggia–Latina

• Monopoli–Audace Cerignola

• Potenza–Crotone

• Salernitana–Sorrento

• Siracusa–Benevento

• Trapani–Casertana

Quinta giornata (21 settembre 2025 – 1 febbraio 2026)

• Audace Cerignola–Foggia

• Benevento–Atalanta U23

• Casarano–Cavese

• Casertana–Cosenza

• Catania–Sorrento

• Crotone–Siracusa

• Giugliano–Salernitana

• Latina–Monopoli

• Potenza–Picerno

• Team Altamura–Trapani

Sesta giornata (24 settembre 2025 – 8 febbraio 2026)

• Atalanta U23–Crotone

• Picerno–Benevento

• Cavese–Latina

• Cosenza–Giugliano

• Foggia–Casertana

• Monopoli–Team Altamura

• Salernitana–Audace Cerignola

• Siracusa–Potenza

• Sorrento–Casarano

• Trapani–Catania

Settima giornata (28 settembre 2025 – 11 febbraio 2026)

• Audace Cerignola–Catania

• Picerno–Foggia

• Benevento–Trapani

• Casarano–Salernitana

• Crotone–Casertana

• Giugliano–Sorrento

• Latina–Team Altamura

• Monopoli–Cavese

• Potenza–Atalanta U23

• Siracusa–Cosenza

Ottava giornata (5 ottobre 2025 – 15 febbraio 2026)

• Atalanta U23–Foggia

• Audace Cerignola–Cosenza

• Casertana–Casarano

• Catania–Siracusa

• Crotone–Picerno

• Latina–Benevento

• Salernitana–Cavese

• Sorrento–Monopoli

• Team Altamura–Potenza

• Trapani–Giugliano

Nona giornata (12 ottobre 2025 – 22 febbraio 2026)

• Picerno–Casertana

• Benevento–Team Altamura

• Casarano–Audace Cerignola

• Cavese–Trapani

• Cosenza–Atalanta U23

• Foggia–Crotone

• Giugliano–Catania

• Monopoli–Salernitana

• Potenza–Latina

• Siracusa–Sorrento

Decima giornata (19 ottobre 2025 – 1 marzo 2026)

• Atalanta U23–Trapani

• Audace Cerignola–Cavese

• Benevento–Potenza

• Casarano–Foggia

• Casertana–Siracusa

• Catania–Salernitana

• Crotone–Monopoli

• Latina–Giugliano

• Sorrento–Cosenza

• Team Altamura–Picerno

Undicesima giornata (26 ottobre 2025 – 4 marzo 2026)

• Atalanta U23–Picerno

• Catania–Benevento

• Cavese–Crotone

• Cosenza–Potenza

• Foggia–Team Altamura

• Monopoli–Giugliano

• Salernitana–Casertana

• Siracusa–Casarano

• Sorrento–Latina

• Trapani–Audace Cerignola

Dodicesima giornata (2 novembre 2025 – 8 marzo 2026)

• Audace Cerignola–Atalanta U23

• Picerno–Cavese

• Benevento–Sorrento

• Casarano–Monopoli

• Casertana–Catania

• Crotone–Trapani

• Giugliano–Siracusa

• Latina–Salernitana

• Potenza–Foggia

• Team Altamura–Cosenza

Tredicesima giornata (9 novembre 2025 – 15 marzo 2026)

• Atalanta U23–Giugliano

• Catania–Team Altamura

• Cavese–Potenza

• Cosenza–Casarano

• Foggia–Benevento

• Monopoli–Casertana

• Salernitana–Crotone

• Siracusa–Latina

• Sorrento–Audace Cerignola

• Trapani–Picerno

Quattordicesima giornata (16 novembre 2025 – 22 marzo 2026)

• Picerno–Siracusa

• Benevento–Monopoli

• Casarano–Catania

• Casertana–Atalanta U23

• Crotone–Sorrento

• Foggia–Cavese

• Giugliano–Audace Cerignola

• Latina–Cosenza

• Potenza–Trapani

• Team Altamura–Salernitana

Quindicesima giornata (23 novembre 2025 – 29 marzo 2026)

• Audace Cerignola–Crotone

• Catania–Latina

• Cavese–Atalanta U23

• Cosenza–Benevento

• Giugliano–Casarano

• Monopoli–Picerno

• Salernitana–Potenza

• Siracusa–Team Altamura

• Sorrento–Casertana

• Trapani–Foggia

Sedicesima giornata (30 novembre 2025 – 4 aprile 2026)

• Atalanta U23–Siracusa

• Picerno–Catania

• Benevento–Salernitana

• Casertana–Cavese

• Crotone–Giugliano

• Foggia–Cosenza

• Latina–Audace Cerignola

• Potenza–Casarano

• Team Altamura–Sorrento

• Trapani–Monopoli

Diciassettesima giornata (7 dicembre 2025 – 12 aprile 2026)

• Audace Cerignola–Casertana

• Casarano–Latina

• Catania–Crotone

• Cavese–Benevento

• Cosenza–Picerno

• Giugliano–Team Altamura

• Monopoli–Atalanta U23

• Salernitana–Trapani

• Siracusa–Foggia

• Sorrento–Potenza

Diciottesima giornata (14 dicembre 2025 – 19 aprile 2026)

• Atalanta U23–Sorrento

• Picerno–Salernitana

• Benevento–Giugliano

• Casertana–Latina

• Cavese–Siracusa

• Crotone–Casarano

• Foggia–Monopoli

• Potenza–Catania

• Team Altamura–Audace Cerignola

• Trapani–Cosenza

Diciannovesima giornata (21 dicembre 2025 – 26 aprile 2026)

• Audace Cerignola–Benevento

• Casarano–Team Altamura

• Catania–Atalanta U23

• Cosenza–Cavese

• Giugliano–Casertana

• Latina–Crotone

• Monopoli–Potenza

• Salernitana–Foggia

• Siracusa–Trapani

• Sorrento–Picerno