Serie C, 2 punti di penalizzazione al Campobasso per violazioni di natura amministrativa

25/11/2025 | 18:39:08

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Campobasso (Girone B di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

Foto: logo Serie C