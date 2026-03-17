Serie B: vola il Venezia, pari Monza (che ora è a -3 dai lagunari). Esordio amaro per Cole con il Cesena
17/03/2026 | 22:03:21
Si sono concluse le gare delle 20 di Serie B, per il turno infrasettimanale. Al netto della gara del Palermo, 2-2 con la Juve Stabia iniziata alle 19. Catanzaro-Modena rinviata per maltempo. Il Venezia si prende il derby contro il Padova, un successo netto per 3-1. Il Monza pareggia 0-0 a Reggio Emilia, arrivando a 3 punti di distacco dal Venezia (sabato ci sarà proprio lo scontro diretto al vertice).
Negli altri match, l’Empoli si salva a La Spezia, 1-1 lo scontro salvezza. Il Mantova invece cala il tris contro il Cesena, esordio amaro per Aslhey Cole in panchina.
Venezia che sale a 67, Monza 64. Venezia a +8 sul Frosinone, terzo, impegnato domani.
Questi i risultati:
Venezia-Padova 3-1
Reggiana-Monza 0-0
Spezia-Empoli 1-1
Mantova-Cesena 3-0
Foto: logo Serie B