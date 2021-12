Serie B: vittorie comode di Lecce e Monza, Benevento all’ultimo respiro contro il Vicenza (3-2). Tutti i risultati

Si sono concluse le gare del martedì di questa 15a giornata di Serie BKT 2021-22, turno infrasettimanale.

Vittorie agevoli di Monza e Lecce, rispettivamente in casa contro il Cosenza (4-1) e fuori contro la Spal (3-1). Cade la Reggina al Granillo sotto i colpi di Sabiri: è 2-1 per l’Ascoli.

Il Benevento parte bene sul campo del Vicenza con Insigne e Lapadula (rigore), accorcia Crecco e Dalmonte regala la gioia del pari ai tifosi biancorossi. Gioia che viene strozzata al 95′ dal gol vittoria sannita firmato Barba. E’ 3-2 per gli ospiti al Romeo Menti.

Il Lecce si porta al secondo posto a 28 punti, a -1 dal Pisa e in attesa del Brescia (in campo domani sera) che potrebbe prendersi la vetta solitaria con un successo al Tardini contro il Parma.

Ecco tutti i risultati:

L.R. Vicenza-Benevento 2-3

Monza-Cosenza 4-1

Pordenone-Alessandria 2-0

Reggina-Ascoli 1-2

Spal-Lecce 1-3

Foto: logo Serie B