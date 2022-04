Serie B, vittoria pesante per il Cosenza. Il Benevento cade e manca l’aggancio al secondo posto

Pesante sconfitta per il Benevento, che non sfrutta il recupero contro il Cosenza e manca l’opportunità per raggiungere in seconda posizione Monza e Cremonese, rimanendo a tre lunghezze dalla promozione diretta e a cinque dal primo posto. I calabresi si sono imposti per una rete a zero, grazie alla marcatura di Michele Camporese, conquistando tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere.

Il Cosenza è infatti ora in zona playout occupando la quart’ultima piazza, con tre lunghezze di vantaggio sul Vicenza e a meno sei dalla salvezza diretta.

Foto: Twitter Serie B