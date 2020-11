Serie B: vittoria di misura del Brescia a Cosenza, il Monza stende il Frosinone, i risultati delle 14

Dopo l’anticipo del venerdì sera tra Spal e Salernitana, vinto per 2-0 dalla formazione di Ferrara, continua la settima giornata di Serie B 2020-21.

Vittorie per il Monza in casa e per il Brescia sul campo del Cosenza, si ferma con un pari a Pordenone la striscia vincente del Chievo, ecco i risultati delle partite delle 14:

Cosenza-Brescia 1-2

Monza-Frosinone 2-0

Pisa-Ascoli rinviata

Pordenone-Chievo 1-1