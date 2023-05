Serie B: vincono solo Ascoli e Brescia. Il Genoa sempre più vicino alla A

Sono appenate terminate le sfide di Serie B delle 15.00, valide per la trentacinquesima giornata. Con i risultati maturati nel turno odierno, stasera al Frosinone basterà una vittoria contro la Reggina per essere matematicamente in Serie A.

Bari – Cittadella 1-1 (Benedetti, Maistrello)

SudTirol – Genoa 0-0

Benevento – Parma 2-2 (Benedyczak, Man, Ciano, Acampora)

Ascoli – Pisa 2-1 (Mendes, Marsura, Masucci)

Brescia – Cittadella 2-1 (Adryan, Cistana, D’Orazio)

La classifica ora vede il Genoa secondo a quota 67 a -1 dal Frosinone. Il Bari va a quota 61 mentre, segue il SudTirol a 54 mentre il Parma sale al quinto posto a 52 punti. Il Pisa rimane settimo a quota 46 agganciato dall’Ascoli e dalla Reggina che giocherà stasera. Nella zona bassa della classifica il Brescia aggancia il Cittadella e il Cosenza a 38, mentre il Benevento va a 32 punti a -3 dalla penultima

Foto: Logo Serie B