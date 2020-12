Serie B, vince la Salernitana. Poker della Spal, pari tra Lecce e Venezia

Si sta per chiudere il sabato di Serie B, in attesa di Reggina-Brescia. Vince ancora 1-0 la Salernitana in casa contro il Cittadella grazie al gol di Bogdan nel finale e mantiene la testa della classifica. Stravince la Spal che cala un clamoroso poker (4-0) ai danni del Pisa sempre più in caduta libera. Vincono anche Cremonese (2-1) contro l’Entella e il Frosinone (3-2) contro il Chievo Verona. 2-2 invece tra Lecce e Venezia.

Cremonese-Entella 2-1

Frosinone-Chievo 3-2

Lecce-Venezia 2-2

Salernitana-Cittadella 1-0

SPAL-Pisa 4-0

Foto: twitter uff Venezia