Serie B, via alla 28esima giornata. Il programma di oggi
03/03/2026 | 00:24:53
Torna in campo la Serie B con la 28esima giornata, questo il programma:
PADOVA – SPEZIA Martedì 03/03 h. 19:00
CESENA – MONZA Martedì 03/03 h. 20:00
REGGIANA – SUDTIROL Martedì 03/03 h. 20:00
VENEZIA – AVELLINO Martedì 03/03 h. 20:00
VIRTUS ENTELLA – MODENA Martedì 03/03 h. 20:00
CARRARESE-CATANZARO Mercoledì 04/03 h.19.00
BARI-EMPOLI Mercoledì 04/03 h.20.00
FROSINONE-PESCARA Mercoledì 04/03 h.20.00
JUVE STABIA-SAMPDORIA Mercoledì 04/03 h.20.00
PALERMO-MANTOVA Mercoledì 04/03 h.20.00
Foto: sito Serie B