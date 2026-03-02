TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie B, via alla 28esima giornata. Il programma di oggi

03/03/2026 | 00:24:53

article-post

Torna in campo la Serie B con la 28esima giornata, questo il programma:

PADOVA – SPEZIA Martedì 03/03 h. 19:00

CESENA – MONZA Martedì 03/03 h. 20:00

REGGIANA – SUDTIROL Martedì 03/03 h. 20:00

VENEZIA – AVELLINO Martedì 03/03 h. 20:00

VIRTUS ENTELLA – MODENA Martedì 03/03 h. 20:00

CARRARESE-CATANZARO Mercoledì 04/03 h.19.00

BARI-EMPOLI Mercoledì 04/03 h.20.00

FROSINONE-PESCARA Mercoledì 04/03 h.20.00

JUVE STABIA-SAMPDORIA Mercoledì 04/03 h.20.00

PALERMO-MANTOVA Mercoledì 04/03 h.20.00
Foto: sito Serie B

 