Serie B, via alla 26esima giornata. Il programma di oggi
20/02/2026 | 00:10:04
Prende il via la 26esima giornata di Serie B, il programma di oggi e del resto del turno.
FROSINONE – EMPOLI Venerdì 20/02 h. 20:30
MANTOVA – SAMPDORIA Sabato h. 15:00
PADOVA – BARI h. 15:00
PALERMO – SUDTIROL h. 15:00
VENEZIA – PESCARA h. 15:00
VIRTUS ENTELLA – CATANZARO h. 15:00
CESENA – SPEZIA h. 17:15
CARRARESE – MONZA h. 19:30
JUVE STABIA – MODENA Domenica 22/02 h. 15:00
REGGIANA – AVELLINO Domenica 22/02 h. 17:15
Foto: sito Serie B