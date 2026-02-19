TOP NEWS
Serie B, via alla 26esima giornata. Il programma di oggi

20/02/2026 | 00:10:04

Prende il via la 26esima giornata di Serie B, il programma di oggi e del resto del turno.

FROSINONE – EMPOLI Venerdì 20/02 h. 20:30

MANTOVA – SAMPDORIA Sabato h. 15:00

PADOVA – BARI h. 15:00

PALERMO – SUDTIROL h. 15:00

VENEZIA – PESCARA h. 15:00

VIRTUS ENTELLA – CATANZARO h. 15:00

CESENA – SPEZIA h. 17:15

CARRARESE – MONZA h. 19:30

JUVE STABIA – MODENA Domenica 22/02 h. 15:00

REGGIANA – AVELLINO Domenica 22/02 h. 17:15
Foto: sito Serie B