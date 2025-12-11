TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie B, via alla 16esima giornata. Il programma di oggi

12/12/2025 | 00:15:39

article-post

Inizia la 16esima giornata di Serie B con Palermo-Sampdoria. Il programma completo:

Venerdì 12 dicembre

  • Palermo-Sampdoria alle 20,30

Sabato 13 dicembre

  • Juve Stabia-Empoli alle 15
  • Reggiana-Padova alle 15
  • Spezia-Modena alle 15
  • Sudtirol-Bari alle 15
  • Venezia-Monza alle 15
  • Catanzaro-Avellino alle 17,15
  • Cesena-Mantova alle 19,30

Domenica 14 dicembre

  • Carrarese-Virtus Entella alle 15
  • Pescara-Frosinone alle 17,15

Foto: sito Serie B