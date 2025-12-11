Serie B, via alla 16esima giornata. Il programma di oggi
12/12/2025 | 00:15:39
Inizia la 16esima giornata di Serie B con Palermo-Sampdoria. Il programma completo:
Venerdì 12 dicembre
- Palermo-Sampdoria alle 20,30
Sabato 13 dicembre
- Juve Stabia-Empoli alle 15
- Reggiana-Padova alle 15
- Spezia-Modena alle 15
- Sudtirol-Bari alle 15
- Venezia-Monza alle 15
- Catanzaro-Avellino alle 17,15
- Cesena-Mantova alle 19,30
Domenica 14 dicembre
- Carrarese-Virtus Entella alle 15
- Pescara-Frosinone alle 17,15
Foto: sito Serie B