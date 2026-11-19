Serie B, via alla 12esima giornata: il programma di oggi
20/11/2026 | 00:00:26
Il programma della 12esima giornata di Serie B:
Venerdì 20 novembre 2026
ore 20.30 H. VERONA – CESENA
Sabato 21 novembre 2026
ore 15.00 ASCOLI – L.R. VICENZA
ore 15.00 CARRARESE – V. ENTELLA
ore 15.00 MODENA – JUVE STABIA
ore 15.00 SAMPDORIA – BENEVENTO
ore 15.00 SÜDTIROL – CREMONESE
ore 17.15 CATANZARO – PALERMO
ore 19.30 EMPOLI – PISA
Domenica 22 novembre 2026
ore 15.00 AVELLINO – MANTOVA
ore 17.15 AREZZO – PADOVA
Foto: sito Serie B