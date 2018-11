Serie B: Verona-Palermo è 1-1, Rajkovic risponde a Di Carmine. Rosanero ancora primi

Termina in parità l’anticipo della 13esima giornata di Serie B tra Verona e Palermo. Allo stadio “Bentegodi” gli ospiti partono forte ma non riescono a concretizzare. Poi, al 31′, è l’Hellas che passa in vantaggio: puntuale destro di Di Carmine e palla in fondo al sacco. Nella ripresa, al 67′, i siciliani trovano il pari con un colpo di testa di Rajkovic su corner di Trajkovski. Termina 1-1, il Verona non riesce a trovare una vittoria che manca ormai da un mese, mentre il Palermo consolida il primo posto in classifica a quota 25 punti.

Classifica: Palermo 25; Pescara 22; Salernitana 20; Cittadella, Lecce, Verona 19; Brescia 18; Benevento, Perugia 17; Spezia 16; Cremonese, Ascoli 15; Venezia, Crotone 12; Padova 11; Cosenza 8; Foggia, Carpi 7; Livorno 5.

– Foggia: 8 di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Lega B