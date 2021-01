Finisce in parità il big match di giornata in Serie B tra Spal e Monza. Un punto che non serve nessuno per accorciare sull’Empoli. Ospiti avanti al 13′ grazie a Gytkjaer ma la reazione dei biancoazzurri arriva con Valoti al 30′. Dopo questo 1-1 la Spal sale a 34 punti e il Monza a quota 35.