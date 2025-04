Serie B, valanga di gol: 3-3 tra Catanzaro e Bari. Il Palermo batte il Sassuolo 5-3 (tripletta Pohjanpalo)

Valanghe di gol in Serie B nelle due gare disputate. A Palermo, pirotecnico 5-3 al Barbera, con i siciliani che battono un Sassuolo già con la testa alla Serie A. Da segnalare la tripletta di Pohjanpalo per i siciliani. Grande gara anche a Catanzaro per un bel derby meridionale, con il gol di Favilli al 93′ a salvare i pugliesi. In classifica, il Sassuolo posticipa la promozione, il Palermo risale al settimo posto, a 45 punti, Catanzaro 47, il Bari scivola fuori dai playoff.

Questi i risultati:

Catanzaro-Bari 3-3

27′ Lasagna (B), 44′ Iemmello (C), 69′ Bonini (C), 78′ Favasuli (B), 83′ Quagliata (C) 93′ Favilli (B)

Palermo-Sassuolo 5-3

18′, 46′ e 81′ Pohjanpalo (P), 25′ aut. Toljan, 55′ Segre (P), 73′ Pierini (S), 74′ Moro (S), 84′ Obiang (S)

Foto: sito Palermo