Serie B: una doppietta di Ayé regala il successo al Brescia in casa della Reggina. Vince anche la Cremonese

Si sono concluse le gare del pomeriggio di Serie B. Il Brescia, trascinato da un super Ayé autore di una doppietta, supera 2-0 la Reggina in trasferta e mette pressione al Pisa che scenderà in campo tra poco contro il Frosinone. Vince anche la Cremonese in casa contro il Como con lo stesso risultato: reti di Buonaiuto e Baez.

FOTO: Twitter Brescia